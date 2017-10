ALMYRKVI: Track und Infos zu „Umbra“-Album

Die Atmospheric Black Metal-Band ALMYRKVI hat mit „Vaporous Flame“ einen Track ihres kommenden Albums „Umbra“ veröffentlicht. Das nach der vorjährigen „Pupil of the Searing Maelstrom“-EP erste Album der Isländer wird am 24. November 2017 via Ván Records erscheinen. Weiterhin ist die Band im Spätherbst auf Tour.

ALMYRKVI „Umbra“-Tracklist:

1. Vaporous Flame

2. Forlorn Astral Ruins

3. Severed Pillars of Life

4. Stellar Wind of the Dying Star

5. Cimmerian Flame

6. Fading Hearts of Umbral Nebulas

30/11/2017 – DE, Berlin – Urban Spree

02/12/2017 – AT, Wels – Schlachthof (Celebrare Noctem Fest IV)

03/12/2017 – DE, Jena – Rosenkeller

04/12/2017 – DE, Kassel – Goldgrube

05/12/2017 – DE, Mörlenbach – Live Music Hall

06/12/2017 – CH, Zürich – Ebrietas

10/12/2017 – DE, Oberhausen – Helvete