Die Extreme / Symphonic Metal-Band AKROMA hat einen Teaser zu ihrem kommenden Album „Apocalypse [Requiem]“ veröffentlicht. Das vierte Album der Franzosen rund um Matthieu Morand (ELVARON) und Alain Germonville (Ex-SCARVE) wird am 12. Mai 2017 via Fantai´Zic Productions erscheinen.

AKROMA „Apocalypse [Requiem]“-Teaser bei YouTube