Die Funeral Doom Metal-Band AKATHARTA hat mit „Spiritus Immundus“ ihr kommendes Album angekündigt. Das Debütalbum der amerikanischen Band rund um Kam Lee (MASSACRE, THE GROTESQUERY, Ex-BONE GNAWER) wird am 23. Juni 2017 via Pulverised Records erscheinen. Mit „Onryo (Wrath Of A Vengeful Ghost)“ gibt es auch einen ersten Vorgeschmack.

AKATHARTA „Onryo (Wrath Of A Vengeful Ghost)“ bei Soundcloud