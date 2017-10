Die Progressive Melodic Death Metal-Band ADIMIRON hat mit „Stainless“ einen Video-Clip zu ihrem Album „Et Liber Eris“ veröffentlicht. Das fünfte Album der Römer wird am 3. November 2017 via Indie Recordings erscheinen.

ADIMIRON „Et Liber Eris“ Tracklist:

1. The Sentinel

2. Zero-Sum Game

3. Joshua Tree 37

4. The Coldwalker

5. As Long As It Takes

6. The Unsaid

7. Stainless

8. Zona del Silencio