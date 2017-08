ACT OF DEFIANCE: kündigen „Old Scars, New Wounds“-Album an

Die Thrash Metal-Band ACT OF DEFIANCE hat mit „Old Scars, New Wounds“ ihr kommendes Album angekündigt. Das nach „Birth and the Burial“ zweite Album der Band aus Los Angeles rund um Shawn Drover (EIDOLON, Ex-MEGADETH) und Chris Broderick (Ex-JAG PANZER, Ex-MEGADETH) wird am 29. September 2017 via Metal Blade erscheinen. Mit „M.I.A.“ gibt es auch einen ersten Video-Clip vom Album.

ACT OF DEFIANCE „M.I.A.“ bei YouTube