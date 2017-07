ACH ENEMY: „Will To Power“-Tour 2018 – Konzerttermine in Deutschland

ARCH ENEMY sind Anfang 2018 auf Europatour und machen auch Halt in Deutschland. Als Support spielen WINTERSUN, TRIBULATION und JINJER.

Das neue ARCH ENMY-ALbum „Will To Power“ erscheint am 8. September 2017, im Herbst 2017 sind ARCH ENEMY auf Tour in Osteuropa (die Tour startet in Österreich mit Konzerten am 15.09.2017 in Innsbruck und am 16.09.2017 in Linz) und den USA.

Tourdaten „Will To Power“ European Tour mit ARCH ENEMY, WINTERSUN, TRIBULATION & JINJER

12.01.18 München – Tonhalle

13.01.18 Stuttgart – LKA Longhorn ‚

15.01.18 CH-Zürich – Komplex

26.01.18 Oberhausen – Turbinenhalle

27.01.18 Geiselwind – Music Hall

29.01.18 Hamburg – Große Freiheit

05.02.18 Berlin – Huxleys

06.02.18 Wiesbaden – Schlachthof

07.02.18 Saarbrücken – Garage