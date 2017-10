Die Atmospheric Black Metal-Band A PALE DECEMBER hat ihr kommendes Album „The Shrine of Primal Fire“ als Stream zur Verfügung gestellt. Das Debütalbum der Band aus Mailand wird am 7. November 2017 via Avantgarde Music erscheinen.

A PALE DECEMBER „The Shrine of Primal Fire“ bei Bandcamp

A PALE DECEMBER „The Shrine of Primal Fire“-Tracklist:

1. The Path of Stars

2. Arboreal Sanctuary

3. Midwinter Ritual

4. Skygazer

5. Cimmerian Veil

6. Call of the Ancients

7. A Lost Lineage