69 EYES-Frontmann Jyrki veröffentlicht Soloalbum „Helsinki Vampire“

JYRKI 69, Säger der finnischen Gothic Rocker THE 69 EYES, veröffentlicht am 23. Juni 2017 sein erstes Soloalbum via Cleopatra Records. „Helsinki Vampire“ so der Titel, wurde von Johnny Lee Michaels produziert, der auch schon mit Jyrkis Hauptband gearbeitet hat.

Zwei der Songs sind außerdem in Horrorfilmen zu hören: „Bloodlust“ im Film „Sunset Society (starring Lemmy from MOTÖRHEAD) und „Last Halloween“ im Film „Halloween Hell House“

Die Tracklistvon „Helsinki Vampire“:

1. Ad Infinitum

2. Versailles

3. Spanish Steps

4. Bloodlust

5. Last Halloween

6. Happy Birthday

7. Call Of The Night

8. Perfection

9. Close Your Eyes

10. In Your Dreams

11. Sayonara [CD ONLY]