AKERCOCKE: neues Album „Renaissance In Extremis“

Neues Album von AKERCOCKE: „Renaissance In Extremis“ erscheint am 25. August 2017 via Peaceville Records. Vorab gibt es einen Album-Trailer bei YouTube und ein Video:

Tracklist AKERCOCKE „Renaissance In Extremis“

01. Disappear (Video bei YouTube)

02. Unbound By Sin

03. Insentience

04. First To Leave The Funeral

05. Familiar Ghosts

06. A Final Glance Back Before Departing

07. One Chapter Closing For Another To Begin

08. Inner Sanctum

09. A Particularly Cold Sept

„Renaissance In Extremis“, das sechste Album der britischen Extrem Metal-Band, wurde von Neil Kernon abgemischt, das Mastering kommt von Alan Douches.