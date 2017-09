WASTES: Into the Void of Human Vacuity

Man muss schon in Stimmung sein, um ein Funeral Doom-Album vollends auskosten zu können. Da macht „Into the Void of Human Vacuity“ vom französisch geprägten Projekt WASTES keinen Unterschied, wenngleich sich das Album nicht ganz so minimalistisch und schleppend aus den Boxen quält wie manch anderer Genre-Vertreter. Denn das von Laurent Chaulet (MOURNING DAWN, Ex-FUNERALIUM) angestoßene Projekt, an dem sich unter anderem Frédéric Patte-Brasseur (FUNERALIUM, Ex-WORMFOOD) Kostas Panagiotou (PANTHEIST, LANDSKAP) oder Nadine (ASHTAR, Ex-SHEVER) beteiligen, hat durchaus auch seine Mid- bis sogar beinahe Up-Tempo-Passagen („part 6“) und wartet zudem mit nicht ganz so vielen Wiederholungen der Melodien auf, wenngleich einzelne Elemente – im Abstand von 20 Minuten etwa – gerne wieder aufgenommen werden. Auch überrascht so manches Gitarren-Solo wie in „part 4“.

„Into the Void of Human Vacuity“ als einzelner Track

À propos „part“: Zwar wurde „Into the Void of Human Vacuity“ in mehrere Abschnitte geteilt, doch sind die 45 Minuten auf dem Album zusammenhängend und ergeben einen einzigen Song. Und so sollte auch das Album konsumiert werden – an einem Stück -, um die volle Wirkung auskosten zu können. Dabei erfährt man Gefühle wie Beklemmnis, aber auch eine feine Melancholie, wenn von der Lead-Gitarre höhere Töne angeschlagen werden („part 5“). WASTES verstehen es somit, der Funeral Doom-Gefahr zu entgehen, in einem dumpfen Soundmatsch zu versinken. Dabei ist ihnen auch die gute Produktion behilflich, welche die Instrumente einzeln gut zur Geltung bringt. Auch gesanglich wird Abwechslung geboten, wenngleich man sich angesichts der am Gesang Beteiligten (immerhin drei Personen) beinahe mehr erwarten hätte dürfen. Unterm Strich bleibt aber dennoch eine gelungene Funeral Doom Metal-Scheibe.

Veröffentlichungstermin: 15.06.2017

Spielzeit: 45:00 Min.

Line-Up:

Laurent Chaulet – Gesang, Gitarre & Bass

Nemri – Schlagzeug & Gesang

Julien „Nehluj“ Payan – Gitarre

Frédéric Patte-Brasseur – Gitarre

Kostas Panagiotou – Keyboards

Nadine – Gesang

Label: code666

Homepage: https://dynfari.bandcamp.com

Mehr im Netz: https://www.facebook.com/Dynfari

WASTES „Into the Void of Human Vacuity“-Tracklist:

1. part1

2. part2

3. part3

4. part4

5. part5

6. part6

7. part7