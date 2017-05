TOD HUETET UEBEL: N.A.D.A. [EP]

Der Titel der aktuellen EP von TOD HUETET UEBEL, „N.A.D.A.“, ist tatsächlich Programm, als dass die beiden darauf befindlichen Tracks schlicht „Nå“ und „Da“ heißen. Doch das war es dann mit der Schlichtheit, als dass das portugiesische Duo auf beklemmenden Black Metal setzt, der sich zudem auch auf ein bunt durcheinander gewürfeltes Songwriting stützt. Dies wird vor allem beim zweiten Track „Da“ zur Schau gestellt, wo binnen 17 Minuten das Tempo zigfach variiert wird, sich verschiedene (Un-)Melodien einschleichen, Ambient-Klänge integegriert werden und auch gesanglicher „Mehrwert“ geboten wird, als dass der etatmäßige Growler / Screamer Marcos Martins von der giftigen Stimme von Sofia Loureiro (VAEE SOLIS, Ex-WE ARE THE DAMNED) untersützt wird, die auch schon auf „Adversarial Light“ sehr überzeugen konnte. Nicht zuletzt deshalb kommen einem dann und wann ganz, ganz neue (oder auch alte) BETHLEHEM in den Sinn, wenn man sich TOD HUETET UEBEL zu Gemüte führt.

Etwas eingängier ist dagegen der Opener „Nå“, der treibend nach vorne abgeht und gute Gitarren-Leads beinhaltet und passend als Einstieg gewählt ist, wenngleich er dann nicht ganz derart Aufmerksamkeit heischend ist wie „Da“. Dennoch eine auf seine Art und Weise vielversprechende EP, welche die Neugierde auf das mitunter chaotisch anmutende portugiesische Duo erhöht. Stark.

Veröffentlichungstermin: 31.05.2017

Spielzeit: 21:33 Min.

Line-Up:

Daniel Coelho – Gitarre & Bass

Marcos Martins – Gesang

Gastmusiker:

Sofia Loureiro (VAE SOLIS) – Gesang (Track 2)

Produziert von Daniel Coelho

Label: Caverna Abismal Records

Homepage: https://todhuetetuebel.bandcamp.com

Mehr im Netz: https://www.facebook.com/TodHuetetUebelOfficial

Tracklist:

1. Nå

2. Da