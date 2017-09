SORCERER: Sirens (7“)

SORCERER sind eine Epic Doom Metal-Band aus Schweden, die zwischen 1988 und 1992 zwei Demos veröffentlichte. Dann war bis 2010 Schicht im Schacht. 2010 wagten Sänger Anders Engberg und Bassist Johnny Hagel dann einen zweiten Versuch. Das 2015 veröffentlichte Debütalbum “In the Shadow of the Inverted Cross” bot erstklassigen Epic Doom der alle Fans von CANDLEMASS, SOLITUDE AETURNUS oder auch KRUX aufhorchen ließ.

Ende Oktober kommt das zweite Album “The Crowning Of The Fire King”. Vorab gibt es die 7” Vinyl-Single “Sirens”, auf der zwei neue Songs zu finden sind. Das Teil ist limitiert auf 600 Stück, davon 300 in schwarz, 200 in türkis und 100 in klarem Vinyl. Sammler sollten also Gas geben. Der Titelsong wird auch auf dem Album vertreten sein, während “Disciples Of The Dark” nur auf der Single erhältlich ist.

„Sirens“ macht neugiering auf das neue SORCERER-Album

Als Appetitanreger für das kommende Album ist diese Single jedenfalls mehr als geeignet. Beide Songs sind richtig geile Epic Doom-Hymnen. Dabei geht der Titelsong nur so gerade noch als Doom-Nummer durch und entpuppt sich als deftiger Mid Tempo-Headbanger. Auch “Disciples Of The Dark” marschiert im Mid Tempo los, wird danach aber langsamer, dramatischer und düsterer. Aushängeschild der Band ist sicherlich Anders Engberg, der sich mit seinem fantastischen, ausdrucksstarken Gesang sicherlich nicht vor den Sängern der weiter oben genannten Doom-Größen zu verstecken braucht. Aber auch die Gitarrenarbeit ist eine Klasse für sich. Beide Songs enthalten wirklich hörenswerte Soli.

Nach dem BELOW-Zweitwerk „Upon A Pale Horse“ haben Metalblade hier den nächste Epic Doom-Hammer in der Pipeline. Auf das zweite SORCERER-Album “The Crowning Of The Fire King” können wir uns alle schon mal freuen, und mit dieser Single kann man die Zeit bis dahin prima überbrücken und sich noch ein schönes Sammlerstück in die Vitrine stellen.

VÖ: 08.09.2017

Spielzeit: 11:56

Line Up:

Anders Engberg – vocals

Kristian Niemann – guitars

Peter Hallgren – guitars

Johnny Hagel – bass

Lars Sköld – drums (session)

Label: Metalblade

Bandhomepage: www.sorcererdoom.com

Mehr im Netz: facebook.com/sorcererdoom

Tracklist:

1. A – Sirens

2. B – Disciples Of The Dark