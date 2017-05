OVERSENSE: The Storyteller

Ein von der Eingängigkeit her beachtenswertes Debütalbum haben die Unterfranken von OVERSENSE abgeliefert. Schließlich gehen die knapp 70 Minuten des Debütalbums „The Storyteller“ mühelos ins Ohr. Dass dabei aber nicht jeder Track der Melodic Metal-Band dauerhaft im Ohr hängen bleiben kann, ist der Tatsache geschuldet, dass so mancher Song einfach von der Melodieführung her schon etwas abgegriffen wirkt – das gilt sowohl für bessere Tracks wie „Purgatory“, als auch für etwas langweiligere Songs wie „We´re Gonna Bring You Thunder“ oder „Last Goodbye“.

Doch das seit rund fünf Jahren bestehende Quintett kann auch so manchen Hit aus dem Ärmel schütteln wie den gut abgehenden Song „Mr. Mackie´s Chase For Love“. Wenngleich es Geschmackssache ist, so bieten OVERSENSE dennoch etwas mehr Profil, wenn sich das Riffing etwas weg vom Melodic Metal bewegt und Power / Groove Metal-Tendenzen zeigt. Die sporadisch eingesetzten Symphonic Metal-Versuche („Wild Hunt“, „Phobia“) tragen weiterhin nichts Wesentliches zum allgemeinen Musikempfinden bei.

Gesanglich liefert Danny Meyer eine gute Performance ab, als dass er seine klare Stimme in unterschiedlichen Tonlagen und durchaus voll zum Besten geben kann. Ebenso klar ist und lobend erwähnt gehört auch die Produktion. Somit eine allzu runde Sache einer durchaus guten Band, die aber noch etwas an ihrem Profil zu feilen hat.

Veröffentlichungstermin: 12.05.2017

Spielzeit: 68:42 Min.

Line-Up:

Danny Meyer – Gesang, Gitarre & Keyboards

Marco Volpert – Gitarre

Marcel Winkler – Gitarre

Lisa Geiß – Bass

Patrick Lippert – Schlagzeug

Produziert von Olaf Reitmeier (TRILLIUM, Ex-LUNATICA) und Miro Rodenberg (AVANTASIA)

Label: Dr. Music Records

Homepage: http://oversense.de

Mehr im Netz: https://www.facebook.com/oversensemusic

Tracklist:

1. Forgotten Tales

2. Wild Hunt

3. Mr. Mackie´s Chase For Love

4. Purgatory

5. Sally

6. We´re Gonna Bring You Thunder

7. Phobia

8. Last Goodbye

9. The Heart Begins To Shiver

10. When The Undead Rise

11. Through The Panther´s Eyes

Bonus Track: Big Bang