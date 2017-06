NIGHON: The Somme

„Symphonic Industrial Shock Metal“ – diese Bezeichnung machte sich die finnische Band NIGHON zu eigen. Grundsätzlich kann man den einzelnen Komponenten dieser Genre-Kreation durchaus zustimmen: so gibt es cineastische Symphonic Metal-Abschnitte, der Industrial-Zugang wird ebenso gewährt und der Shock kann sich von der lyrischen Thematik ableiten lassen, als dass „The Somme“ die Thematik der beiden Weltkriege behandelt und dabei Vergleiche zur Gegenwart zieht.

Musikalisch erweisen sich die Finnen dabei als durchaus fähig, indem sie eine gute Balance aus Tempo, Härte und Melodie finden. Dabei riskieren sie sogar mitunter eine Mischung, die harten Industrial Metal mit Eurovision Song Contest-Melodien in Symbiose bringt. Das passiert insbesondere, wenn Alva Sandström zum Gesang ansetzt. Ihre jungfräuliche Stimme klingt einfach nur lieb und klar und hat als Konterpart die durchaus variablen Growls von Nico Häggblom. Diese Gegensätze wirken in Tracks wie „The Greatest of Catastrophes“ sehr belebend, während sie sich mit Fortdauer des Albums etwas abzunützen drohen.

Verzichten NIGHON auf diese Gegensätze, so ergeben sich an FLESHGOD APOCALYPSE angelehnte Tracks wie „Blow Them To Hell“, ohne aber an die verschachtelte Brillanz der Italiener heranzukommen. Weiterhin wird „The Somme“ von einigen Interludes und Samples teilweise zu sehr gestreckt. Dennoch geben die Finnen mit ihrem zweiten Album eine aufgrund mancher Refrains einprägsame Visitenkarte ab.

Veröffentlichungstermin: 05.05.2017

Spielzeit: 61:00 Min.

Line-Up:

Nico Häggblom – Gesang

Alva Sandström – Gesang

Björn Johansson – Gitarre

Michael Mikander – Gitarre (lead)

Mats Ödahl – Bass

Mika Paananen – Schlagzeug

Gastmusiker:

Mathias Lillmåns (FINNTROLL, CHTHONIAN, MAGENTA HARVEST) – Gesang („I Fear For Tomorrow“)

Produziert von Mathias Lillmåns (FINNTROLL, CHTHONIAN, MAGENTA HARVEST)

Label: Inverse Records

Homepage: http://www.nighonofficial.com

Mehr im Netz: https://www.facebook.com/nighonmusic

Tracklist:

1. Marseille 1914

2. The Greatest of Catastrophes

3. The Dirge

4. Lest We Forget

5. Medic

6. Blow Them To Hell

7. Altafjord

8. Scharnhorst

9. Reclaiming Ravenpoint

10. You Do Not Know What The Night May Bring

11. Minor Secundus

12. I Fear For Tomorrow

13. Tragédie

14. Somme