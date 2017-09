Bei KLABAUTAMANN fängt das Erlebnis immer schon beim Cover an. Das ist bei ihrem fünften Album “Smaragd” nicht anders. Ein grausiger Tiefseefisch droht eine Meerjungfrau in sein garstiges Maul zu locken. Ähnlich auch der Auftakt zu “Smaragd” – zarte Klänge eröffnen “Into Depression” und dann schnappen die schwarzmetallisch-scharfen Zähne zu.

Ganz so simpel agieren KLABAUTAMANN natürlich nicht. Vielmehr gesellen sich zur Black Metal-Ruppigkeit immer wieder verträumte Gitarrenleads, nachdenkliche Basslines und jazzig-anmutende (Dis)harmonien. Auch gesanglich gibt es klar und kratzig, je nachdem, was die Kompositionskreatur verlangt.

KLABAUTAMANN bleiben sich treu und “Smaragd” ist den “Merkur”-Zeiten der Bonner Black Metaller ein guter Freund. So weben sie zarte Passagen voller Melancholie, die wenig später in gekonnte Schwarzmetallraserei münden, als wäre ein Sturm übers Land hereingebrochen. Wenn sich KLABAUTAMANN von ihrer unverzerrten Seite zeigen, werden Erinnerungen an die “Watershed”-Ära OPETHs wach und das Vermischen von filigran und ruppig erinnert bisweilen an KATHAARSYS.

Alles in allem ist “Smaragd” jedoch unverkennbar KLABAUTAMANN. Und das ist wohl das schwierigste in der Zeit der postmodernen Übersättigung, die – machen wir uns nichts vor – die Black Metal-Szene schon längst erreicht hat: Eigenständigkeit bewahren. Diese Qualität zeigen KLABAUTAMANN schon seit “Der Ort” und so wird auch “Smaragd” zu einem geschätzten Edelstein in der heimischen Black Metal-Sammlung. Dieses akustisch herausfordernde, spannende Hörerlebnis darf man sich nicht entgehen lassen – uneingeschränkte Kaufempfehlung!

Veröffentlichung: 06.06.2017

Spielzeit: 53:36

Label: Zeitgeister Musik

Bandwbseite: www.klabautamann.de

Mehr im Netz: facebook.com/Klabautamann

klabautamann.bandcamp.com/album/smaragd

Line Up:

Florian Toyka (VALBORG) – Gitarren, Bass

Tim Steffens (SKARAB) – Vocals, Gitarren, Bass

KLABAUTAMANN „Smaragd“ Tracklist

1. Into Depression

2. My Terrifying Mirror

3. In My Shadow

4. Under Feral Skies

5. As The Snow Melted

6. The Murderers

7. Enemies` Blood

8. Saturn

9. Smaragd

10. Frozen In Time