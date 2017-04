COMANIAC: Instruction For Destruction

COMANIAC ist eine schweizer Thrash Metal-Band und haben mit “Instruction For Destruction” jüngst ihr zweites Album veröffentlicht. Auf diesem serviert uns die Band melodischen Thrash Metal, dessen Einflüsse vor allem im Bay Area-Sound liegen. Dabei dürften die Vorbilder wohl am ehesten die frühen TESTAMENT, HEATHEN oder auch DEATH ANGEL sein. COMANIAC geben sich deutlich Mühe, nicht zu simpel und einfallslos zu agieren. Spielerisch agiert die Band technischer und vertrackter als die Durchschnitts-Thrash-Combo ohne dabei allerdings wirklich in Techno Thrash-Regionen vorzustoßen. Das TOXIK-Shirt auf dem Promo-Foto gibt natürlich trotzdem Sympathiepunkte!

Auch die Gesangslinien von Jonas Schmid gehen über das generische Aggro-shoutung hinaus. Gleichzeitig ist aber der Gesang auch am ehesten die Schwachstelle bei COMANIAC, denn stimmlich ist Jonas Schmid einfach nicht auf demselben Level wie die Instrumental-Fraktion. Die Gesangslinien sind wie gesagt echt gut, nur die Ausführung hinkt dem ganzen eben ein wenig hinterher. Vielleicht wäre die Hinzunahme eines Sängers überlegenswert, denn das würde der spielerisch sehr guten Mucke eher gerecht werden.

Musikalisch gefällt mir das richtig gut, was COMANIAC da fabrizieren. Diese melodischere und etwas technischere Spielweise von Speed und Thrash Metal findet man ja heute leider nicht mehr so oft. Mit „Subborned” gibt es zwar auch einen kurzen, straighten auf die Fresse Song, dafür mit “Guarding Ruins” und “How To End It All” zwei Ausflüge in Richtung relativ melodischer Heavy Metal. Auch hier können COMANIAC auf ganzer Linie überzeugen. Unterm Strich macht das aus “Instruction For Destruction” ein Album, dass definitiv Lust auf mehr macht. Mit einem besseren Sänger könnte das nächste Album ein richtiger Knaller werden!

VÖ: 07.04.2017

Spielzeit: 47:07

Line Up:

Jonas Schmid – vocals, guitars

Valentin Mössinger – guitars

Raymond Weibel – bass

Stefan Häberli – drums

Label: SAOL

Bandhomepage: http://comaniac.ch

Mehr im Netz: facebook.com/ComaniacOfficial

Tracklist:

01. Coal

02. Suborned

03. Bow Low

04. Guarding Ruins

05. How to End It All

06. Self Control

07. Shattered

08. Heart of Stone

09. Forever More

10. Instruction for Destruction