COLDSPELL: A New Worle Arise

„A New World Arise“ ist das vierte Album der (Melodic) Hardrock-Schweden COLDSPELL. Und dass sie sich vier Jahre lang Zeit gelassen haben, hat sich definitiv ausgezahlt.

Das neue Werk ist eine schöne Weiterentwicklung des 2013 erschienenen „Frozen Paradise“. Rockiger, mehr oder weniger melodisch mit teilweise eingängigen Refrains, die sich trotzdem nicht zu ohrwurmmäßig einbrennen.

„A New World Arise“ erinnert stellenweise an WHITESNAKE

Mit dem Opener „Forevermore“ beginnt „A New World Arise“ interessant. Aus der verzerrten Melodie wird schnell eingängiger, melodischer Hardrock, Sänger Niclas Svedentorp präsentiert sich stimmlich facettenreich. Mit „Signs“ ist die „Eine-Ballade-Muss-Drauf-Sein-Kategorie“ gut abgedeckt: gesanglich kraftvoll und mit frischen Riffs. Hervorgehoben werden sollte „Love Me Like You Do“: Zu Beginn etwas bluesig angehaucht, geht der Song dann in melodischen Hardrock der Abteilung ältere WHITESNAKE über.

Die Hardrock-Songs a la PRETTY MAIDS rocken richtig!

Ansonsten füllen eher klassische Hardrocksongs den Silbering. „Call Of The Wild“ überzeugt mit rockigen Drums und schnelleren Gitarren. Aber auch „Get To The Top“, Wait ‚Til Tomorrow“ und auch „Losin‘ My Mind“ gehören in die Hardrock-Ecke. Hier erinnern die ein oder anderen Klänge an TREAT, die PRETTY MAIDS oder auch an EUROPE (nach ihrer Wiedervereinigung). Abschließend wird der Titelsong „A New World Arise“ eingeläutet: Langsam, melodisch und mit schnelleren Gitarren und eingänigem Refrain. Kann sich hören lassen!

Veröffentlichung: 22.9.2017

Spielzeit: 59:48

Line-Up: Niclas Svedentorp: Vocals, Perra Johansson: Drums, Michael Larsson: Guitars, Chris Goldsmith: Bass

Produzent: Michael Larsson

Label: Escape Music

Band-Homepage: coldspell.se

Mehr im Netz: facebook.com/ColdSpell

COLDSPELL „A New World Arise“ Tracklist

1. Forevermore 4:49

2. Call Of The Wild 5:17

3. It Hurts 4:56

4. Miles Away 5:23

5. Signs 5:00

6. Love Me Like You Do 4:34

7. This Is Me 4:41

8. Wait ‚Til Tomorrow 5:01

9. Losin‘ My Mind 4:30

10. Just One Night 4:46

11. A New World Arise 6:10