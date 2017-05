BRUTALITY: Sea Of Ignorance

Es ist schon immer wieder etwas Besonderes Bands aus frühester Jugend wieder neu entdecken zu dürfen. BRUTALITY geben mit „Sea Of Ignorance“ Gelegenheit dazu, als dass das vierte Album zwanzig Jahre nach dem Vorgänger-Album „In Mourning“ erschienen ist – und noch ein paar zusätzliche Jahre nach dem Debütalbum „Screams of Anguish“, das bei mir gemütlich, weil in den letzten Jahrzehnten kaum gespielt, als Schallplatte im Regal steht.

Diese Gemütlichkeit fand man im (frühen) BRUTALITY-Sound keineswegs, als dass dieser am klassischen US Death Metal der 90er-Jahre angelehnt war. Über zwanzig Jahre später nun ist die Spielart des Quartetts aus Florida weltoffener geworden. Auch wurde das Tempo etwas gedrosselt, was starken Hymnen wie „48 to 52“ ein grooviges Dampfwalzen-Feeling verleiht. Wobei ganz verschwunden sind Up-Tempo-Passagen natürlich auch nicht („Fatal Cure“, „Barbarically Beheaded“). Dazu gibt es melodische Leads und Soli, die ebenso die Genrebreite etwas öffnen wie im verspielten Gitarren-Solo von „Tribute“.

Und wo wir gerade bei der Genreausweitung sind, auch gesanglich gibt es nicht mehr nur die guten Growls von Scott Reigel sondern auch seltene Clean-Passagen von Bassist und Bandmitbegründer Jeff Acres wie im überraschenden BATHORY-Cover „Shores in Flames“. „Sea Of Ignorance“, das für den amerikanischen Markt bereits im Vorjahr erschienen ist, ist trotz der 90er-Jahre Bandzuordnung kein Old School Metal-Album geworden, sondern klingt frischer, dynamischer und dunkler als man es von einer Band wie BRUTALITY erwarten hätte dürfen.

Veröffentlichungstermin: 26.05.2017

Spielzeit: 39:41 Min.

Line-Up:

Scott Reigel – Gesang

Jeff Acres – Bass & Gesang

Jay Fernandez, – Gitarre

Ruston Grosse – Schlagzeug

Produziert von Jarrett Pritchard @ New Constellation R.M.P., Orlando

Label: Mighty Music / Target Group

Homepage: http://brutalitytheband.com

Mehr im Netz: https://www.facebook.com/BrutalityTheBand

Tracklist:

1. Sea of Ignorance

2. 48 to 52

3. Fatal Cure

4. Tribute

5. Perpetual Resolution

6. Barbarically Beheaded

7. Shores in Flames (BATHORY-Cover)

8. End of Days