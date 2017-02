Johan "Goatspeed" Snell von BEASTMILK ist mit einer neuen Band wieder da: HELLO BLACK HOLE sind seiner ex-Band gar nicht so unähnlich - einen Song zum Reinhören gibt es hier:

HELLO BLACK HOLE "Five Hundred Rocks To Throw" Video bei YouTube.



Eine EP ist auch schon fertig, "In No Good Hand" kommt am 17. März 2017 als Vinyl und Download via Svart Records.

Die Tracklist:

1. Tight Rope Tightens

2. 500 Rocks To Throw

3. Crude Awakening

4. Hero Libido