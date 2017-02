NAILED TO OBSCURITY: King Delusion

Death Doom der anspruchsvollen Sorte, mit vielschichtigen Songs und überraschenden Wendungen, das können NAILED TO OBSCURITY ! Die Referenzen sind schnell aufgezählt, ältere OPETH -Platten, ein paar Sachen von DARK TRANQUILLITY bis hin zu den leider doch etwas unterbewerteten SATURNUS dürften bei NAILED TO OBSCURITY im CD Regal zu finden sein. Dabei können die Norddeutschen ohne Probleme mithalten – "King Delusion" tröstet sogar über das kürzlich veröffentlichte und leider ziemlich vorhersehbare A SUN TRAVERSE -EP der ehemaligen SATURNUS-Besetzung hinweg.NAILED TO OBSCURITY haben neben ausufernden Songs wie dem Titeltrack oder "Memento", die den Bogen spannen vom bedrohlichen Doublebass-Gewitter bis zur ätherischen Gitarrenmelodie, von finstersten Grollen bis zum klagenden Klargesang, auch die ein oder andere Überraschung dabei: Das Instrumental "Apnooea" könnte fast gar von FIELDS OF THE NEPHILIM stammen. Bei "Deadening" zieht Sänger Raimund Ennenga mit gesprochenen Passagen in seinen Bann. Und mit dem letzten Song "Desolate Ruin" grüßen die Gitarristen Volker Dieken und Jan-Ole Lamberti noch kurz die Kollegen von INSOMNIUM Ein wunderbar stimmiges und dichtes Album einer Band, die sich voller Selbstbewusstsein in den Genre-Grenzen bewegt und dabei richtig gute Songs schreibt.Veröffentlichungstermin: 03.02.2017Spielzeit: 55:45 Min.Line-Up:Raimund Ennenga - GesangVolker Dieken - GitarreJan-Ole Lamberti - GitarreCarsten Schorn - BassJann Hillrich - DrumsProduziert von Victor SanturaLabel: Apostasy RecordsHomepage: http://www.nailedtoobscurity.com Mehr im Netz: https://de-de.facebook.com/nailedtoobscurity Tracklist:01 King Delusion02 Protean03 Apnoea04 Deadening05 Memento06 Uncage My Sanity07 Devoid08 Desolate Ruin