BACKYARD BABIES: Trailer zur DVD "Live At Cirkus"

Am 24. Februar 2017 veröffentlichen die BACKYARD BABIES die Live-DVD "Live At Cirkus". Darauf zu sehen ist das Konzert vom 10. Februar 2016 in Stockholm.



Für den ersten Eindruck gibt es hier einen Trailer:

BACKYARD BABIES „Live At Circus“ Trailer bei YouTube.



Die Tracklist:

01 Th1rt3en Or Nothing

02 Highlights

03 The Clash

04 Made me Madman

05 Ufo Romeo

06 Brand New Hate

07 Dysfunctional Professional

08 Bloody Tears

09 Heaven 2.9

10 A Song for the Outcast

11 Star War

12 Painkiller/Roads

13 Wasted Years

14 Nomadic

15 Abandon

16 Minus Celsius

17 Look at You