AKANI, die Band um Sänger Jorge Rosado (MERAUDER), die Gitarristen Daniel Antonsson (ex-SOILWORK, DARK TRANQUILLITY) und Daniel Cederborg (ex-PATH OF NO RETURN) sowie Drummer Anders Löwgren (DEAD REPRISE), kommt auf Tour und spielt auch in Deutschland.

