VALBORG haben einen Deal bei PROPHECY PRODUCTIONS unterschrieben. Ihr neues Album heißt "Endstrand" und erscheint am 7. April 2017. Pre-Orders sind indes schon jetzt möglich, so kann unter anderem eine limitierte rote Vinyl-Version von "Endstrand" bestellt werden. Am 5. April beginnt zudem die Europatour der Black Doom Metaller, begleitet werden sie von PILLORIAN (Ex-AGALLOCH).

