AMORPHIS: Livevideo von "Her Alone"

AMORPHIS veröffentlichen am 24. Februar 2017 zu ihrer USA-Tour eine Special Edition des aktuellen Albums "Under The Red Cloud", die zusätzlich einen Mitschnitt des Akustik-Konzerts "An Evening With Friends" beim Helsinki-Festival im Huvila beinhaltet. Jetzt gibt es einen Clip daraus im Netz:

AMORPHIS "Her Alone" feat. Anneke von Giersbergen Livevideo bei YouTube.

Bei der Show traten AMORPHIS mit Gastmusikern wie dem Saxophonisten Sakari Kukko, Pekko Käppi, der sich auf traditionelle finnische Instrumente spezialisiert hat, und Anneke van Giersbergen auf. Ein komplettes Video des Aufritts gibt es hier:

AMORPHIS "An Evening With Friends" 360° Video bei YouTube.