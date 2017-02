PROFANITY: neues Album "The Art Of Sickness"

"The Art Of Sickness" ist der Titel des neuen PROFANITY-Albums. Es erscheint am 21. April 2017 via Apostasy Records.



Auf "The Art Of Sickness" sind einige Gastmusiker zu hören: Terrance Hobbs (SUFFOCATION), Adrie Kloosterwaard (SINISTER), Ricky Myers (DISGORGE, SUFFOCATION), Christian Münzner (ALKALOID, ex-OBSCURA) und ex-PROFANITY-Basser Martl Bauer.



Die Tracklist:

01. The Great Obstacle

02. Who Leaves Stays

03. Mouth Of Nepotism

04. Recreating Bliss

05. Specific Souls

06. Better Left Alone