DEVIL stellen den Titelsong ihres neuen Albums "To The Gallows" vor:

DEVIL "To The Gallows" Video bei YouTube.



Das dritte Album der norwegischen Doom-Rocker erscheint am 21. April 2017 via Soulseller Records.



Die Tracklist:

1. To The Gallows

2. Trenches

3. Dead Body Arise

4. Regulators

5. Reaper’s Shadow

6. Peasants & Pitchforks

7. Jumping Off The Edge Of Time

8. David & Goliath

9. Cemetery Still