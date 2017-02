"Wherever They May Rot" ist der Titel des neuen CUT UP-Albums, es erscheint am 24. März 2017 via Metal Blade.



Den ersten Song daraus gibt es schon im Netz:

CUT UP "From Ear To Ear" bei metalblade.com.



Die Tracklist:



01. From Ear to Ear

02. Necrophagic Madness

03. Behead the Dead

04. Wherever They May Rot

05. Vermin Funeral

06. By Hatred Bound

07. Psychosurgery

08. In the Aftermath

09. Master Dissector

10. Cranium Crusher

11. Raped by the Blade