THE OBSESSED: neues Album "Sacred" im April

THE OBSESSED veröffentlichen nach über 20 Jahren wieder ein Studioalbum: "Sacred" erscheint am 7. April 2017 via Relapse Records. Einen Song haben die Doom-Veteranen schon im Netz veröffentlicht:

THE OBSESSED "Razor Wire" bei YouTube.



Zur aktuellen Besetzung, mit der die Band einige Sows in den USA spielt, gehören neben Scott "Wino" Weinrich Bruce Falkinburg (Bass), Brian Constantino (Drums) und Sara "Seraphim" Claudius (Gitarre).



Die Tracklist von "Sacred":

1. Sodden Jackal

2. Punk Crusher

3. Sacred

4. Haywire

5. Perseverance Of Futility

6. It´s Only Money

7. Cold Blood

8. Stranger Things

9. Razor Wire

10. My Daughter My Son

11. Be The Night

12. Interlude

13. On So Long (Bonus)

14. Crossroader Blues (Bonus)