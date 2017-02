SOG, die Thrash Metal-Band um Doyle Bright (HALLOWS EVE, RIGOR MORTIS), stellt einen neuen Song vor:

SOG "Psychometrics" Video bei YouTube.



Der Track ist vom zweiten Album der Band, "God Complex“ erscheint am 10. März auf VIPLENT CREEK RECORDS.

Die Tracklist:

1. Angel Maker

2. Dead & Naked

3. The Killing Jar

4. Something Awfull Happened

5. God Complex

6. Psychometric

7. Priests With Torches

8. The Endings Of Everything