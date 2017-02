DERANGED haben einen neuen Sänger: Anders Johansson hat die Band verlassen, er will sich künftig mehr auf seine Familie konzentrieren. Ersatz ist schon gefunden, der neue Mann am Mikkro ist Johan Bergström von VISCERAL BLEEDING.



Im Frühjahr geben DERANGED in der neuen Besetzung einige Konzerte:

Tourdaten bei vampster: DERANGED.