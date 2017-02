LUCIFERIAN LIGHT ORCHESTRA: Black [EP]

Das Nebenprojekt von THERION-Mastermind Christofer Johnsson, LUCIFERIAN LIGHT ORCHESTRA, präsentiert mit seiner aktuellen EP "Black" einen Querschnitt der musikalischen Bandbreite dieses Projekts, als dass es Easy Listening-Retro, Okkult und Psychedelic Rock in die Waagschale wirft.



Dabei wirken die ersten Kompositionen der EP überraschend einfach und liefern - bis auf eingängige Melodien und Refrains ("Where the Lilies Grow") nicht wirklich viel Handfestes. Dass Christofer Johnsson mit seinem Nebenprojekt weitaus vielschichtigere Tracks gestalten kann, beweist hingegen "Serpent Messiah", das mit dunkler Atmosphäre und auch mannigfaltigeren Ideen spielt und somit als einziger Song wirklich hervorhebenswert ist. Als Sängerinnen wirken Mari Karhunen und Mina Karadzic, wobei LUCIFERIAN LIGHT ORCHESTRA auf Opern-Vocals verzichten, sondern klare Stimmen bevorzugen, die mal sacht säuselnd und mal etwas dunkler Stimmung erzeugen können wie im gegen Ende spannender werdenden "Thunder Perfect Mind". Und dennoch, ein Stück weit mehr hätte man sich von LUCIFERIAN LIGHT ORCHESTRA erwarten dürfen.

Veröffentlichungstermin: 09.12.2016Spielzeit: 20:39 Min.Line-Up:Christofer Johnsson - Gitarre, Hammond-Orgel, Keyboards, Backing VocalsMari Paul Karhunen - GesangMina Karadzic - GesangLabel: Svart RecordsHomepage: http://www.luciferian-light-orchestra.com Mehr im Netz: http://www.facebook.com/luciferianlightorchestra Tracklist:1. Evil Masquerade2. Where the Lilies Grow3. Serpent Messiah4. Thunder Perfect Mind