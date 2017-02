Die Atmospheric / Post Black Metal-Band FEN hat mit "I (Pathway)" den Opener ihres kommenden Albums "Winter" veröffentlicht. Das fünfte Album der Band aus London (und das erste mit Drummer Pete Aplin) wurde von Jaime Gomez Arellano (u.a. für PARADISE LOST und CATHEDRAL tätig) in den Orgone Studios in London produziert und wird am 17. März 2017 via Code666 erscheinen.



FEN "I (Pathway)" bei DecibelMagazine