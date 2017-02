Die Doom Metal / Post-Punk / Shoegaze-Band (WANING) hat ihr kommendes Album "Still Hours" als Stream zur Verfügung gestellt. Das vierte Album der Band aus Sacramento wurde ebendort von Patrick Hills in den Earth Tone Studios produziert und wird am 17. Februar 2017 via Transylvanian Tapes erscheinen.



(WANING) "Still Hours" bei Bandcamp