REVEL IN FLESH: Emissary Of All Plagues

Man mag ja glauben, dass man von REVEL IN FLESH irgendwann übersättigt ist. Der (perfekt) umgesetzte Schweden Old School-Death Metal der Schwaben hat schon mit den letzten Alben von sich Reden gemacht. Und mit "Emissary Of All Plagues", dem vierten Album des Quintetts, wollen sie die Skandinavien-phile Gemeinde abermals füttern.



Und ich gebe zu, selbst wenn ich aktuell keinen Hunger oder Gusto nach Elchfleisch, fermentierten Hering oder Allemansrätten von IKEA habe, "Emissary Of All Plagues" geht dennoch runter wie (Lätt-)Öl. Schließlich lassen REVEL IN FLESH nichts unversucht, den Größen des Genres der 90er-Jahre nachzueifern. Seien dies EDGE OF SANITY oder DISMEMBER. Dabei setzen die Schwaben auf den typischen Gitarrensound, für dessen Mix und Mastering einmal mehr Dan Swanö verantwortlich zeichnete, die guten Lead-Melodien oder die tiefen Growls von Ralf Hauber.



Tracks wie "Emissary of All Plagues" oder das etwas langsamere "Torture Throne" beweisen darüber hinaus, dass vernünftig immitierter Old School-Death Metal nach wie vor zu begeistern weiß und einfach nur Spaß macht. Da nimmt man dann aufgrund der Einförmigkeit des Stils (mit Ausnahme des abschließenden UFO-Covers "Doctor, Doctor") und des Sounds auch kleinere Durchhänger wie "Lord of Flesh" in Kauf.

Veröffentlichungstermin: 02.12.2016Spielzeit: 44:21 Min.Line-Up:"Haubersson" Ralf Hauber - Gesang"Maggesson" Marcus Köchl - Gitarre"Vögtsson" Tim Byron - Schlagzeug"Herrmannsgard" Fabian Herrmann - Gitarre"Götzberg" Sebastian Götz - BassProduziert von Marcus Köchl @ Vault M Studios; Mix & Mastering von Dan Swanö Label: Cyclone EmpireHomepage: http://revelinflesh.jimdo.com Mehr im Netz: http://www.facebook.com/pages/Revel-in-Flesh/304228902958414 Tracklist:01. Emissary of All Plagues02. Casket Ride03. Fortress Of Gloom04. Servants Of The Deathkult05. Torture Throne06. The Dead Lives On07. Lord Of Flesh08. Sepulchral Passage09. Dead To This World10. Doctor Doctor ( UFO -Cover)