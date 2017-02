Die Sludge / Doom Metal-Band NOMADIC RITUALS hat ihr kommendes Album "Marking the Day" als Stream zur Verfügung gestellt. Das zweite Album des Trios aus Belfast wurde gemeinsam mit Niall Doran im Start Together Studio in deren Heimatstadt aufgenommen und wird am 17. Februar 2017 erscheinen.



NOMADIC RITUALS "Marking the Day" bei Bandcamp