Die Death Metal-Band ENGULFED hat mit "Conqueror from Beyond the Outer Gates" einen Track ihres kommenden Albums "Engulfed in Obscurity" veröffentlicht. Das Debütalbum der türkischen Band wurde von Ünsal Özata gemixt und gemastert und wird am 15. Februar 2017 via Hellthrasher Productions erscheinen.



ENGULFED "Conqueror from Beyond the Outer Gates" bei YouTube