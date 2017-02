Die Melodic Death Metal-Band WOLFHEART hat mit "The Flood" einen Video-Clip zu ihrem kommenden Album "Tyhjyys" veröffentlicht. Das nach "Winterborn" und "Shadow World" dritte Album der Finnen wird am 3. März 2017 via Spinefarm Records erscheinen.



