THE CROWN nehmen dieses Wochenende im Studio Fredman neue Songs auf - in diesem Studio entstanden auch die Alben "Deathrace King" und "Possessed 13" . Mit den neuen Tracks sucht die Band nach einem neuen Label, zur Zeit sind THE CROWN ohne Plattenvertrag.



Am 10. März 2017 erscheinen über Metal Blade im Rahmen der "Originals series" Re-Releases der Alben "Deathrace King" und "Hell Is Here".