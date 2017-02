DEEP PURPLE: Songtitel von "InFinite"

DEEP PURPLE haben haben die Songtitel des kommenden Albums "InFinite" veröffentlicht - das ist die Tracklist: 01. Time For Bedlam, 02. Hip Boots, 03. All I´ve Got Is You, 04. One Night In Vegas, 05. Get Me Outta Here, 06. The Surprising, 07. Johnny´s Band, 08. On Top Of The World, 09. Birds Of Prey, 10. Roadhouse Blues.



Hier geht es zum Lyricsvideo zu "Time For Bedlam", der Song erscheint heute (3. Februar 2017) als limitierte EP:

DEEP PURPLE "Time For Badlam" bei YouTube.



"InFinite" kommt am 7. April 2017 via Ear Music, ab Mai ist die Band auf "Long Goodbye"-Tour:

