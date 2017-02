Die Black Metal-Band WOE hat mit "The Din of the Mourning" einen Track ihres kommenden Albums "Hope Attrition" als Stream zur Verfgung gestellt. Der Track wartet mit Gastvocals von Brooks Wilson (CRYPT SERMON) auf. Das vierte Album der US-Amerikaner wird am 17. März 2017 via Vendetta Records erscheinen.



WOE "The Din of the Mourning" bei BrooklynVegan