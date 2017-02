Die Death Metal-Band BENIGHTED hat mit "Reptilian" einen Video-Clip zu ihrem kommenden Album "Necrobreed" veröffentlicht. Auf dem achten Album der Franzosen ist erstmals auch der neue Schlagzeuger Romain Goulon (Ex-NECROPHAGIST) zu hören. "Necrobreed" wird am 17. Februar 2017 via Season of Mist erscheinen.



BENIGHTED "Reptilian" bei YouTube