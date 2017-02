EVOCATION: neues Album "The Shadow Archetype"

EVOCATION veröffentlichen am 10. März 2017 ihr neues Album "The Shadow Archetype" - den ersten vielversprechenden Song davon gibt es hier:

EVOCATION "Children Of Stone" bei metalblade.com



Das Album entstand in drei Studios. Backingvocals, Mix und Mastering wurden bei Dugout Productions fertiggestellt. Daniel Bergstrand übernahm die Aufnahme der Backingvocals und den Mix. George Nerantzis masterte. Die Drums wurden in den Crehate Studios mit Tontechniker Oscar Nilsson eingespielt. Drum-Veteran Per Möller Jensen (ex-THE HAUNTED) half zudem hinterm Schlagzeug aus. Gitarre, Bass und Vocals wurden im Band-eigenen Studio Acacia Avenue Recordings mitgeschnitten. "Wir fingen Ende Juni 2015 mit den Drums an und vollendeten die letzten Gesangsaufnahmen im Juni 2016. Es dauerte also rund ein Jahr. Diese Produktion ist für mich unsere bislang stärkste. Sie enthält alles, was ich mir wünsche: rohe Brutalität und einen ordentlichen Punch!"





´The Shadow Archetype´ Tracklist:



01. Into Ruins

02. Condemned to the Grave

03. Modus Operandi

04. Children of Stone

05. The Coroner

06. The Shadow Archetype

07. Blind Obedience

08. Survival of the Sickest

09. Sulphur and Blood

10. Imperium Fall

11. Dark Day Sunrise