ANTIMATTER veröffentlichen am 3. Maärz 2017 die Live-Doppel-DVD "Live Between The Earth & Clouds".

Einen Vorab-Clip kannst du hier ansehen:

ANTIMATTER "Monochrome" Live bei YouTube.



Die Tracklist von "Live Between The Earth & Clouds":

Paranova´

´Firewalking´

´Black Eyed Man´

´The Last Laugh´

´Monochrome´

´Uniformed & Black´

´Over Your Shoulder´

´Can Of Worms´

´Leaving Eden´

´Wide Awake In The Concrete Asylum´

´The Parade´

´Welcome To The Machine´

´Stillborn Empires´