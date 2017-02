BETHLEHEM: Bethlehem

Wenn sich eine Band nach 25-jährigem Bestehen dazu entschließt, ein Album nach sich selbst zu benennen, dann wird das schon seine Bedeutung haben. Bei BETHLEHEMs "Bethlehem" klingt es danach, als würde sich die Combo rund um Jürgen Bartsch auf ihre Anfänge zurückbesinnen. Nicht zuletzt deshalb ist vom Line-Up von "Hexakosioihexekontahexaphobia" kaum jemand mehr übrig geblieben. Anstatt dessen kehrte mit Stefan Wolz (IMPERIA) ein alter Bekannter zu den Drums zurück, an der Gitarre werkt fortan Ilya Karzov, der sich auch in den Songwriting-Prozess mit einschaltete, und mit Onielar (DARKENED NOCTURN SLAUGHTERCULT) hüllten sich BETHLEHEM auch in ein "neues", weit aggressiveres Stimmgewand.



Soweit die personelle Ausgangslage. Auch musikalisch machten BETHLEHEM einen Schnitt nach dem düster-romantischen "Hexakosioihexekontahexaphobia". Davon zeugt auch gleich der harte Opener "Fickselbomber Panzerplauze", der den kranken Black Metal von früheren Zeiten wieder belebt, ohne dabei die Melodie außer Acht zu lassen, als dass das Riffing an SARIOLA erinnert. Wem das noch nicht krank oder dramatisch genug ist, der wird mit "Kalt´ Ritt in leicht faltiger Leere" seine helle Freude haben, wo Onielar mit ihrer ausdrucksstarken und emotionalen Stimme den Track bestimmt. Noch kranker und verstörender ist da das düster schleppende "Gängel Gängel Gang", wo sich Jürgen Bartsch auch lyrisch wieder mit einer "Freitod"-Metrik hervortut.



Generell hat das achte Album von BETHLEHEM eine neu gefundene Power, die der Band neues Leben einhaucht. Zwar gibt es auch den einen oder anderen (kompositorischen) Durchhänger, doch werden selbst schwächere Tracks wie "Kynokephale Freuden im Sumpfleben" oder "Arg tot frohlockt kein Kind" durch die sehr präsente Stimme von Onielar in Verbindung mit den Lyrics in eine dann doch interessante Sphäre gehievt. Somit eine spannende Black / Dark Metal-Scheibe, die dem Hörer eine unterhaltsame knappe Stunde beschert.

Veröffentlichungstermin: 02.12.2016Spielzeit: 51:02 Min.Line-Up:Jürgen Bartsch - Bass & KeyboardsStefan Wolz - SchlagzeugIlya Karzov - Guitars & KeyboardsOnielar (Yvonne Wilczynska) - GesangProduziert von Markus Stock ( EMPYRIUM THE VISION BLEAK ) @ Klangschmiede Studio E, MellrichstadtLabel: Prophecy ProductionsMehr im Netz: http://www.facebook.com/bethlehemofficial Tracklist:1. Fickselbomber Panzerplauze2. Kalt´ Ritt in leicht faltiger Leere3. Kynokephale Freuden im Sumpfleben4. Die Dunkelheit darbt5. Gängel Gängel Gang6. Arg tot frohlockt kein Kind7. Verderbnisheilung in sterbend´ Mahr8. Wahn schmiedet Sarg9. Verdammnis straft gezügeltes Aas10. Kein Mampf mit Kutzenzangen