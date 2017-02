Die Progressive Metal / Rock-Band SOUL ENEMA hat mit "Cannibalissimo Ltd." ein Lyric-Video zu ihrem kommenden Album "Of Clans and Clones and Clowns". Der zweite Album der Israeli wurde von Jens Bogren in den Fascination Street Studios gemixt und gemastert. Ein Release-Termin steht noch nicht fest.



SOUL ENEMA "Cannibalissimo Ltd." bei YouTube