Die Death / Doom Metal-Band TETHRA hat mit "The Groundfeeder" ein Lyric-Video zu ihrem kommenden Album "Like Crows for the Earth"veröffentlicht. Das zweite Album der Italiener wurde von Matt Stancioiu (Ex-LABYRINTH) produziert und wird am 11. Februar 2017 via Sliptrick Records erscheinen.



TETHRA "The Groundfeeder" bei YouTube