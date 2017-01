ART OF ANACHRY veröffentlichen am 24.März 2017 ihr neues Album "The Madness". Das Album ist die erste Zusammenarbeit der Band um Ron "Bumblefoot" Thal (GUNS ´N´ROSES) und Bassist John Moyer (DISTURBED) mit Sänger Scott Stapp (CREED). Sein Vorgänger Scott Weiland (STONE TEMPLE PILOTS, VELVET REVOLVER) hat ART OF ANARCHY verlassen.



Die Tracklist:

1. Echo of a Scream

2. 1,000 Degrees

3. No Surrender

4. The Madness

5. Won´t Let You Down

6. Changed Man

7. A Light In Me

8. Somber

9. Dancing With The Devil

10. Afterburn