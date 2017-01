MASTODON: neues Album "Emperor Of Sand"

Neuer Song von MASTODON - hier kannst du "Sultan´s Curse" anhören:

MASTODON "Sultan´s Curse" bei YouTube.



Der Song ist ein erster Vorgeschmack auf das neue Album "Emperor Of Sand". Es erscheint am 31. März 2017, Bassist / Sänger Troy Sanders sagt über die neue Platte:

"Wir denken über Vergänglichkeit nach. Aus diesem Grund ist unsere gesamte Diskografie in dieses Album eingeflossen. Es ist sozusagen seit 17 Jahren in der Mache. Zugleich ist es aber auch eine direkte Reaktion auf die vergangenen zwei Jahre. Wir neigen dazu, uns von ausgesprochen realen Dingen in unseren Leben inspirieren zu lassen."

Die Tracklist:

Sultan’s Curse

Show Yourself

Precious Stones

Steambreather

Roots Remain

Word To The Wise

Ancient Kingdom

Clandestiny

Andromeda

Scorpion Breath

Jaguar God