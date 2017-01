Die Melodic Death / Symphonic Metal-Band SERENITY IN MURDER hat mit "The Revelation" einen Track ihres kommenden Albums "The Eclipse" veröffentlicht. Der "The Highest of Dystopia"-Nachfolger und das insgesamt dritte Album der Japaner wird am 8. Febraur 2017 via Oyster Brothers Records erscheinen.



SERENITY IN MURDER "The Revelation" bei YouTube