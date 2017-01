Die Death Metal-Band SKELETAL hat mit "Sewers of this World" einen Track ihres kommenden Albums "Dreadful Life" veröffentlicht. Das erste Album der seit rund zehn Jahren aktiven Finnen wurde gemeinsam mit Tom Brooke (u.a. für DOMOVOYD, VUOLLA tätig) aufgenommen und wird am 2. Februar 2017 via Inverse Records erscheinen.



SKELETAL "Sewers of this World" bei YouTube